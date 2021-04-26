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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых

В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых

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12
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после аварии, в которой погиб ребенок.

накануне вечером около 19:00 часов на трассе «Кола», в Кировском районе Ленинградской области 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» при перестроении (выполнял опережение справа) совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной «МАН» с полуприцепом под управлением 32-летнего мужчины. После столкновение автомобиль «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Шевроле Ланос» под управлением 31-летнего мужчины. От удара «Шевроле Ланос» съехал в кювет.
В результате ДТП водитель «Ниссан Кашкай» госпитализирован в состоянии средний степени тяжести, водитель «Шевроле Ланос» и его пассажирка, 1996 года рожденияЮ госпитализированы в тяжелом состоянии. Мальчик, 2019 года рождения, который находился на заднем сиденье «Шевроле Ланос», от полученных травм скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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