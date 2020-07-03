Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Накануне утром, в 09.45 на 26 километре автодороги «Красное село – Гатчина – Павловск» автомобиль Шевроле Лачетти под управлением 22-летнего гражданина среднеазиатского государства совершил съезд в кювет по ходу движения и врезался в дерево. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП погиб 24-летний пассажир, тяжелые травмы получил 23-летний пассажир. Оба мужчины соотечественники водителя. Водитель после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

2 июля 2020 года СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.