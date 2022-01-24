В центре Петербурга с погоней задержали каршеринговый BMW

Сегодня ночью, около 00 часов 40 минут на Думской улице инспекторы ДПС пытались остановить каршеринговый автомобиль BMW, сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». Водитель останавиться не пожелал. Инспекторы бросились в погоню.

«Проехали по наб. реки Фонтанки, вдоль Михайловского замка, вдоль Марсово поля, на Дворцовую набережную, далее на Васильевский остров, по 16-ой линии в сторону Малого пр., где на встречу выехали инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району. Автомобиль зажали в "коробочку". Злодей сдаваться не желал, оказал сопротивление при задержании, чуть не сбил инспектора.», — пишет на своей странице «Дорожный инспектор».

Как стало известно, нарушителем оказался житель Саратовской области, 2000 года рождения. Водительских прав и документов на каршеринг у при себе не оказалось. Аккаунт карешринга не его (со слов, аккаунт записан на его девушку), возможно будет уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

На нарушителя составлены административные материалы по статье 12.25 КоАП (неостановка); статье 12.7 КоАП РФ (права он не получал, за что уже несколько раз привлекался по этой статье); статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение). Ранее парень привлекался за кражу. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Автомобиль БМВ уехал на спецстоянку. Водителя повезли проходить тесты на алкоголь и наркотики.