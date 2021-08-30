В Петербурге нарушителя на каршеринге задерживали со стрельбой

В ночь с воскресенья на понедельник, около 01 часа 15 минут в Пушкинском районе Петербурга наряд ДПС обратил внимание на каршеринговый автомобиль, двигавшийся с явным превышением скоростного режима, создавая тем самым опасность для других участников дорожного движения.

На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал, после чего сотрудниками ГИБДД было организовано преследование нарушителя.

В результате погони и игнорирования нарушителем требований об остановке, полицейский в соответствии с ФЗ «о полиции» применил табельное оружие, произведя выстрел в воздух. Решительные действия полицейского подействовали на лихача и он тут же остановился. На Колпинском шоссе водитель каршеринга был задержан. Им оказался 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России без регистрации. Ко всему прочему оказалось, что автомобилем он управлял посредством чужого аккаунта.

Нарушитель доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен ряд административных протоколов.