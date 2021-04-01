В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика

Вчера утром, около 08:30 в Выборгском районе Петербурга у дома 24 по проспекту Мориса Тореза автомобиль «Хундай Солярис» под управлением 42-летнего водителя в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 6-летнего мальчика. Ребенок шел в сопровождении своей матери.

В результате ДТП мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии средней тяжести, госпитализирован в Детскую больницу №2.