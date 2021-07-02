В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей

В середине июня 63-летней пенсионерке из Невского района Петербурга позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Сбербанка. Аферистка сообщила пожилой женщине о том, что на банковских счетах пенсионерки якобы происходят подозрительные операции. Мошенница в итоге убедила женщину оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

В результате 63-летняя петербурженка через терминал оплаты сотовой связи, расположенном на проспекте Большевиков отправила аферистам 1 039 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.