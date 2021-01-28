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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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В Петербурге пенсионерка за несколько дней перевела телефонным мошенникам более 3 миллионов рублей

В минувшую среду, 27 января, в полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 80-летняя петербурженка, которая заявила, что с 15 по 20 января перевела телефонным мошенникам 3 255 600 рублей.

По словам пострадавшей, 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги, поэтому для обеспечения безопасности пенсионерке лучше снять средства и перевести на счета, указанные «сотрудницей банка». Мошеннице пожилая петербурженка отправила 617 тысяч рублей.

Впоследствии, с 16 по 20 января по аналогичной схеме разным звонившим людям женщина перевела еще 2 638 600 рублей на неизвестные банковские счета и мобильные телефоны. В полицию старушка обратилась только 27 января из-за плохого самочувствия.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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