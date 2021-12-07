Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 72-летний житель города Сертолово. Он сообщил стражам порядка о том, что неизвестные мошенники обманули его 71-летнюю жену. В ноябре пенсионерке позвонила какая-то женщина, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании и пообещала высокие проценты за вложенные деньги. Пенсионерка поверила телефонной собеседнице и в течение двух недель она перевела на сторонние счета почти 800 тысяч рублей, однако обещанной прибыли так и не дождалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество).