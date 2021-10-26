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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине заминировали логистическую компанию

В Пушкине заминировали логистическую компанию

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудник логистической компании из Пушкина подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Вчера позним вечером, около 21 часа 50 минут на телефон дежурного по УФСБ поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что «очень большие» проблемы «насчёт зарплаты». Что он не может выбить деньги у работодателя, при этом работал без официального оформления. И затем заявил, что «завтра в 15-00 в городе Пушкин будет взорвана компания с мойками, кафе и ко всем, если мне не заплатят зарплату».

Сотруднкии полициии выехали на территорию павильона Урицкого и осмотрела прилегающую территорию. Ничего взрывоопасного обнаружено не было.

Одновременно стражи порядка установили, что номер принадлежит 54-летнему жителю города Пушкин. Мужчину запеленговали и задержали 26 октября в перовом часу ночи у дома 28/24 по Красносельскому шоссе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район сообщение о заминировании
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