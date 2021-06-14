В Петербурге задержали юных автоугонщиков

Вчера утром, около 5 часов на улице Коммуны у дома 50 сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль «жигули», в которых находились двое молодых людей. При виде полицейских они выскачили из автомашины и бросились бежать. Однако скрыться молодым людям не удалось. По подозрению в угоне задержаны двое несовершеннолетних петербуржцев, 16 и 17 лет, проживающих на улице Савушкина.

Изъят молоток и три отвертки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские установилио, что угнанный автомобиль принадлежит 25-летнему жителю города Подпорожье в Ленинградской области.