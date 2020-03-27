В Пушкине задержали вооруженного налетчика на продуктовый магазин

Накануне около 03:40 к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился владелец продуктового магазина на Конюшенной улице города Пушкин. Индивидуальный предприниматель сообщил, что около 03:30 неизвестный мужчина вошел в помещение указанного магазина, где угрожая предметом, похожим на пистолет 25-летнему продавцу, потребовал у него денежные средства из кассового аппарата, но получив отказ, ничего не похитив, попытался с места происшествия скрыться.

Оперативно прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции по подозрению в данном преступлении задержан 43-летний местный житель. У подозреваемого изъят пневматический пистолет и магазин с 12 металлическими шариками. Задержанный ранее судим и отбывал наказание на незаконный оборот оружия, разбой и похищение человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об аресте.