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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге дрифтера из Красноярска привлекут к уголовной ответственности

В Петербурге дрифтера из Красноярска привлекут к уголовной ответственности

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Опубликовал: Anton78
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Дрифтер из Красноярска привлечен к ответственности по статье «хулиганство» за опасную езду в центре Петербурга

В минувший вторник в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись, на которой неустановленный водитель автомобиля «Шкода» на высокой скорости передвигается по Дворцовой набережной, совершает маневры, опасные для окружающих, и выезжает на полосу встречного движения, создавая угрозу лобового столкновения. Оценивая характер вождения, следователи ГУ МВД России пришли к выводу об умышленности действий водителя. С учетом этого автомобиль был квалифицирован как орудие преступления, и в отношении неустановленного лихача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого − 26-летний житель Красноярска, проживающий в Петербурге на улице Дыбенко.

Накануне, 13 октября, подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства. Изъята «Шкода», находившаяся в гараже на Малой Балканской улице. Выяснилось, что машина ранее принадлежала жительнице Красноярска, в настоящее время снята с учета и передвигалась по территории России с архивными номерами. Причем в момент изъятия какие-либо госзнаки на автомобиле вообще отсутствовали. После проведения процессуальных действий подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район хулиганство автомобиль
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