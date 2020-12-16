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Питерец.ру » Происшествия » Подозреваемого в ограблении таксиста задержали в Москве

Подозреваемого в ограблении таксиста задержали в Москве

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Участник нападения на водителя такси в г. Пушкине скрывался почти год, однако ему не удалось уйти от правосудия.

В минувший понедельник у станции метро «Молодёжная» в г. Москва сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга задержан 25-летний неработающий гражданин одного из закавказских государств, находящийся нелегально в нашей стране.

По версии полиции, 28 ноября 2019 года около 23:30 у дома 8 по Новодеревенскому шоссе в г. Пушкине указанный гражданин совместно с соучастником, проезжая в качестве пассажира в такси в салоне автомобиля «Шкода Рапид», избили водителя, высадили его из иномарки и скрылись на ней с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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