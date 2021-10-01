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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку

В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Парголово 7-летняя девочка попала под машину на территории школы

Днем минувшего четверга, около 13 часов на территории школы №469, расположенной на Кооперативной улице в Парголово произошло ДТП. Автомашина «Газель» под управлением 59-летнего мужчины совершила наезд на движущуюся в попутном направлении по ходу движения 7-летнюю девочку.

Пострадавшую с закрытым переломом ногтевой фаланги первого пальца правой стопы без смещения, с повреждением ногтевой пластины, ушибленной рваной раной тыльной поверхности правой стопы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №2.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район ДТП пострадавший пешеход дети
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