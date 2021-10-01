В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку

Днем минувшего четверга, около 13 часов на территории школы №469, расположенной на Кооперативной улице в Парголово произошло ДТП. Автомашина «Газель» под управлением 59-летнего мужчины совершила наезд на движущуюся в попутном направлении по ходу движения 7-летнюю девочку.

Пострадавшую с закрытым переломом ногтевой фаланги первого пальца правой стопы без смещения, с повреждением ногтевой пластины, ушибленной рваной раной тыльной поверхности правой стопы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №2.