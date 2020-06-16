В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина

Сегодня днем, в Московском районе Петербурга у дома 41 по Витебскому проспекту произошло ДТП с участием велосипедиста. На проезжей части автомашина сбила 12-летнюю девочку на велосипеде.

Девочку с ушибом спины и мягких тканей рук доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Состояние пациентки удовлетворительное.