Сегодня днем, в Московском районе Петербурга у дома 41 по Витебскому проспекту произошло ДТП с участием велосипедиста. На проезжей части автомашина сбила 12-летнюю девочку на велосипеде.
Девочку с ушибом спины и мягких тканей рук доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Состояние пациентки удовлетворительное.
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
На Витебском проспекте сбили 12-летнюю велосипедистку. Девочка госпитализирована в детскую больницу.
Сегодня днем, в Московском районе Петербурга у дома 41 по Витебскому проспекту произошло ДТП с участием велосипедиста. На проезжей части автомашина сбила 12-летнюю девочку на велосипеде.
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