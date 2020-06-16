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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина

В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина

0
43
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
На Витебском проспекте сбили 12-летнюю велосипедистку. Девочка госпитализирована в детскую больницу.

Сегодня днем, в Московском районе Петербурга у дома 41 по Витебскому проспекту произошло ДТП с участием велосипедиста. На проезжей части автомашина сбила 12-летнюю девочку на велосипеде.
Девочку с ушибом спины и мягких тканей рук доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Состояние пациентки удовлетворительное.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район ДТП велосипеды дети
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