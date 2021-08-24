В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка

Вчера днем, около 13 часов возле дома 4 по Товарищескому проспекту произошло ДТП с участием пешехода.

21-летний житель указанного дома, управляя автомобилем Ford Fusion совершил наезд на 7-летнего ребенка. Девочка внезапно вышла из-за припаркованного автомобиля по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девочку бригадой скорой помощи с закрытым переломом правой наружной лодыжки со смещением, ушибами и ссадинами правой стопы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5.

Школьница находилась на улице в сопровождении родителей.