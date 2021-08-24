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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка

В Петербурге иномарка сбила 7-летнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга школьница попала под машину во дворе жилого дома.

Вчера днем, около 13 часов возле дома 4 по Товарищескому проспекту произошло ДТП с участием пешехода.

21-летний житель указанного дома, управляя автомобилем Ford Fusion совершил наезд на 7-летнего ребенка. Девочка внезапно вышла из-за припаркованного автомобиля по ходу движения транспортного средства.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девочку бригадой скорой помощи с закрытым переломом правой наружной лодыжки со смещением, ушибами и ссадинами правой стопы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу № 5.

Школьница находилась на улице в сопровождении родителей. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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