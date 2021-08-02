В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионера десятки тысяч рублей

24 июля 2021 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 88-летний пенсионер с просьбой привлечь к ответственности неизвестного. Как сообщил пожилой мужчина, днем ранее ему на городской телефон позвонил неизвестный преступник и, представившись следователем сообщил что его невестка по собственной вине попала в ДТП. Также лжеследователь рассказал, как уберечь родственницу от привлечения к ответственности – уже через час после звонка на лестничной площадке около своей квартиры пенсионер передал незнакомцам 80 тысяч рублей.

24 июля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 27 июля в 18 часов возле дома 35 по улице Авангардной по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний гражданин средне-азиатской республики.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

По оперативным данным злоумышленник может быть причастен к целой серии подобных преступлений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности задержанного.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.