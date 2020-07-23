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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера

В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Под предлогом якобы совершенного ДТП, злоумышленники отобрали у старика 70 тысяч рублей.

14 июля 2020 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 80-летний петербуржец, который сообщил, что, когда припарковал свой автомобиль «Хендай Верна» по месту жительства у дома на улице Маршала Захарова, к нему подошли трое незнакомых мужчин. Они заявили, что незадолго до этого в процессе движения пенсионер повредил зеркало их автомобиля черной «Ауди А6» и тут же продемонстрировали повреждение. Пожилой мужчина вынужден был отдать злоумышленникам крупную сумму - 70 тысяч рублей. Позже пенсионер, заподозрив неладное, обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

22 июля 2020 в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Красносельского района установили и задержали одного из предполагаемых участников аферы. Им оказался 32-летний неработающий петербуржец. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Как выяснилось, автомобиль «Ауди А6» был взят злоумышленниками в аренду. В настоящее время устанавливаются остальные соучастники преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район пенсионеры мошенничество автоподставщики
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