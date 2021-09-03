В Петербурге задержали похитителей домашнего скота

В минувший понедельник к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 49-летнего фермера, который сообщил о том, что во время выпаса с поля в городе Красное село были похищены две коровы и бык. Заявитель сообщил полицейским приметы угнанных животных: годовалая черно-белая корова Верба, годовалая рыже-белая корова оршинской породы и полуторагодовалый бычок. Общая стоимость похищенного составила 400 тысяч рублей.

По данному факту следователем УМВД России по Красносельскому району города Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ночь на 31 августа по горячим следам сотрудники уголовного розыска Красносельского района по подозрению в совершении кражи животных в поселке Сиверский задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 35 до 39 лет. Здесь же были обнаружены обе коровы и разделанная туша быка.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.