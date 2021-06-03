В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей

В минувшую среду к полицейским Васильевского острова Петербурга обратился 68-летний житель Петербурга. Пенсионер рассказал, что ему на сотовый телефон в течении двух дней названивала неизвестная женщина. Высвечивались различные номера. Девушка представлялась «сотрудником Центрального банка» Лазаревой Евгенией Викторовной. Она сообщила мужчине, что его персональные данные в двух коммерческих банках якобы стали известны злоумышленникам, и для обеспечения сохранности денежных средств убедила его самостоятельно снять деньги и перевести в «Центральный банк».

Через банкомат на Петроградской набережной пенсионер перевел на указанные ему счета 1 057 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.