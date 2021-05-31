В минувшую субботу на сотовый телефон 64-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Сбербанка. Аферистка сообщилао том, что со счётом петербурженки якобы происходят подозрительные действия, и необходимо деньги перевести на «безопасные счета».
Пожилая женщина отправилась к банкоматам Сбербанка на проспекте Ветеранов, улице Коллонтай и на проспекте Большевиков и перевела на указанные ей номера телефонов 2 миллиона 745 000 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
PiXABAY
В Невском районе Петербурга мошенники «увели» у пенсионерки около 2,8 миллиона рублей.
В минувшую субботу на сотовый телефон 64-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Сбербанка. Аферистка сообщилао том, что со счётом петербурженки якобы происходят подозрительные действия, и необходимо деньги перевести на «безопасные счета».
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