В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей

В минувшую субботу на сотовый телефон 64-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Сбербанка. Аферистка сообщилао том, что со счётом петербурженки якобы происходят подозрительные действия, и необходимо деньги перевести на «безопасные счета».

Пожилая женщина отправилась к банкоматам Сбербанка на проспекте Ветеранов, улице Коллонтай и на проспекте Большевиков и перевела на указанные ей номера телефонов 2 миллиона 745 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.