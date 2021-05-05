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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан водитель, перевозивший наркотики

В Петербурге задержан водитель, перевозивший наркотики

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
В Кировском районе Петербурга полицейские провели задержание водителя, в машине которого обнаружили наркотики

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировскому району совместно с нарядом ДПС ГИБДД провели задержание водителя, в машине которого обнаружили наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Ниссан Кашкай" подозреваемого остановили 4 мая у дома 25 по Турбинной улице. За рулем находился сорокалетний мужчина. Полицейские осмотрели автомобиль и изъяли полиэтиленовый пакет с белым веществом.

Было установлено, что в пакете находилось 102,6 грамма мефедрона. Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье "Незаконный оборот наркотических средств". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Все по теме: Кировский район наркотики
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