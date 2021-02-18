В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки

Вечером минувшего вторника к полицейским города Выборга, Ленинградской области обратилась 80-летняя местная жительница. Пенисонерка сообщила сотрудникам полиции о том, что вернулась в свою квартиру в городе Выборг после того, как практически пол года отсутствовала и все это время проживала в Москве.

Родная четырёхкомнатная квартира в доме на проспекте Ленина встретила её открытой дверью. Выясилось, что пока она находилась в столице, в её жилище наведался вор. Его добычей стали пара охотничьих кинжалов, а также ордена и медали, которыми был награждён её покойный муж. Кроме этого домушник прихватил с собой и шубу.

Свой ущерб пенсионерка оценила более чем в 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.