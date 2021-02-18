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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки

В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки

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33
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
imgur.com
Пока пенсионерка из Выборга гостила в Москве, из её квартиры вынесли кинжалы, ордена и шубу

Вечером минувшего вторника к полицейским города Выборга, Ленинградской области обратилась 80-летняя местная жительница. Пенисонерка сообщила сотрудникам полиции о том, что  вернулась в свою квартиру в городе Выборг после того, как практически пол года отсутствовала и все это время проживала в Москве.

Родная четырёхкомнатная квартира в доме на проспекте Ленина встретила её открытой дверью. Выясилось, что пока она находилась в столице, в её жилище наведался вор. Его добычей стали пара охотничьих кинжалов, а также ордена и медали, которыми был награждён её покойный муж. Кроме этого домушник прихватил с собой и шубу.

Свой ущерб пенсионерка оценила более чем в 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО кража
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