В Ленобласти поймали пиромана подпалившего автомобиль

Накануне к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области с заявлением обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила о том, что ночью неизвестный злоумышленник на Школьной улице в г. Пикалево совершил поджог автомобиля «Дэу Нексия», принадлежащий её мужу.

В восемь часов утра того же дня у дома 17 по 6-му Микрорайону г. Пикалево сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершенном преступлении задержан 28-летний неработающий гражданин. Мотивы его поступка устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.