Петербургские полицейские задержали автоугонщика в Новгородской области

В ночь на 4 марта от дома 41 по улице Новоселов в Петербурге был похищен автомобиль Хендай Крета (стоимостью 1 100 000 рублей), принадлежащий 34-летней женщине-экономисту. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Невского района было установлено местонахождение предполагаемых угонщиков. 15 марта петербургские полицейские прибыли в г. Боровичи Новгородской области, где по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержали троих мужчин, в возрасте 39-44 лет. Двое из задержанных – жители Великого Новгорода и Новгородской области, еще один – житель Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Все трое нигде не работают. Похищенная иномарка обнаружена и перемещена на спецстоянку в Петербург. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.