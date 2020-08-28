Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков

20 августа 2020 года к полицейским обратился 56-летний мужчина, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора», припаркованного у дома 3 по ул. Пражской. Ущерб заявитель оценил в 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В минувшую среду около 23:30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке имени Свердлова у Овцинского кладбища сотрудниками уголовного розыска был остановлен автомобиль Хендай Солярис, в котором находились граждане, причастные к совершению данного преступления. Это трое уроженцев одного из закавказских государств, 35, 39 и 41 года.

Спустя еще несколько часов в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Фрунзенскому району в деревне Новожилово Приозерского района Ленинградской области был обнаружен похищенный автомобиль с установленными на нем подложными номерами. Там же по подозрению в совершении указанного преступления задержан еще один подозреваемый - 42-летний неработающий петербуржец. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных, в том числе связанной с переделкой регистрационных номеров автомобилей.

Двое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.