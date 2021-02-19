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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина

В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина

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Опубликовал: Fedorov
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ФСБ задержала в Санкт-Петербурге трёх иностранцев с 60 кг кокаина

Сотрудники ФСБ пресекли международный канал поставки кокаина в Россию, задержав в Санкт-Петербурге трех иностранных граждан, у которых изъяли более 60 кг этого наркотика. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве добавили, что операция была проведена совместно с сотрудниками пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ФСБ не привели подробностей спецоперации. Возбуждены уголовные дела по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств"). За незаконный оборот наркотиков в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: NewsNW.ru
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