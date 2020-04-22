В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок

В минувший понедельник в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России, Главного следственного управления ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали участников организованной группы, специализирующейся на хищениях дорогостоящих автомобилей иностранного производства на территории Санкт-Петербурга. Задержанными оказались трое мужчин, жителей Петербурга, в возрасте от 39 до 44 лет. Все трое ранее судимы, в том числе за кражи.

Установлена причастность данных граждан как минимум к двум кражам. Так, 8 февраля 2019 года они похитили автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» от дома на проспекте Науки, а в апреле того же года - автомобиль «Лексус ES250» на Гжатской улице.

По обоим фактам краж СУ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате обысков, проведенных по местам жительства и регистрации задержанных изъяты блоки управления двигателей от автомобилей «Тойота», «Лексус»; свертки замков зажигания автомобилей; устройства подавления GSM-сигналов; документы на автомобили; ключи от автомобилей марок «Тойота», «Лексус»; мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении хищений; маски, парики, одежда, использовавшиеся при совершении хищений; личные вещи из похищенных автомобилей; денежные средства в сумме около 100 тысяч рублей; банковские карты.

Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся мероприятия, направленные на установление соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также устанавливается судьба похищенных автомобилей.