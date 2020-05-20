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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу автоугонщтков

В Петербурге задержали группу автоугонщтков

0
98
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Петербурге сотрудники полиции задержали группу «профессиональных» автоворов

В прошлую среду к полицейским поступило сообщение о краже автомобиля «Хонда CR-V» красного цвета 2013 года выпуска от дома 18/1 по Северному проспекту.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Невского района по подозрению в данном преступлении задержали четверых граждан, в возрасте от 40 до 49 лет. Все они проживают в Петербурге и все ранее неоднократно судимы за кражи.

Двух подозреваемых задержали на Обводном канале в арке жилого дома рядом с похищенным автомобилем. Похищенный автомобиль изъят. Также изъят автомобиль сопровождения, на котором злоумышленники передвигались во время краж  – это «Ауди A6».

Еще одного подозреваемого задержали на проспекте Елизарова рядом с еще одним автомобилем сопровождения «Форд Фокус». На иномарке были подменные номера. Четвертый соучастник задержан по месту проживания на проспекте Культуры.

Оперативники поняли, что задержанные могут являться «профессиональными» автоворами: у них изъято оборудование для взлома замков автомобиля, устройства для несанкционированного запуска двигателя, замки зажигания, государственные регистрационные знаки от автомобилей.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к серии краж иномарок, причем исключительно марки «Хонда». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников задержанных, а также всех эпизодов их преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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