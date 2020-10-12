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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП

В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП

0
19
Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Полицейские задержали подозреваемого в смертельном ДТП на угнанной машине

Накануне рано утром в 06.34 к полицейским поступило сообщение о том, что на 26-ом километре автодороги «Гатчина – Красное Село – Гатчина – Павловск» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. 50-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», скончался от полученных травм. Вторым автомобилем - «Митсубиши Аутлендер» - управлял 31-летний Алексей, житель Псковской области. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские также установили, что иномарка на самом деле принадлежит 53-летнему жителю Петербурга. В ночь с 10 на 11 октября Алексей, выполнявший строительные работы для собственника машины на улице Вольской поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти, решил взять автомобиль, чтобы прокатиться по ночному городу, после чего и стал участником ДТП со смертельным исходом.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. «Митсубиши» помещен на штрафстоянку.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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