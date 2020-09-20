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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло смертельное ДТП

В Ленобласти произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии

Накануне днем в 14:10 на 50 км автодороги «Санкт-Петербург-Ручьи» 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, принадлежащим 28-летнему мужчине, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Вольво», под управлением 56-летнего мужчины, после чего продолжив движение по инерции совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Лада Ларгус, под управлением 57-летнего мужчины.  

В результате ДТП 46-летняя женщина, пассажир автомобиля "ВАЗ", от полученных телесных повреждений скончалась в приемном покое медицинского учреждения. Водитель автомобиля «ВАЗ» не имеет прав на управление транспортным средством, он был госпитализирован в медицинское учреждения в тяжёлом состоянии. С

О ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: ДТП Ленобласть Ломоносовский район
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