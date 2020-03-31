Смертельное ДТП на КАД

Накануне ранним утром, около 04:20 на 104 километре автодороги «А-118» кольцевой автодороги в Красногвардейском районе Петербурга произошло столкновение автомобиля Мерседес-Бенц Е220 под управлением 42-летнего жителя Петербурга с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Шевроле Авео под управлением гражданина 58-летнего жителя Ленобласти.

В результате ДТП водитель Шевроле скончался на месте происшествия.

Проведенным на месте происшествия освидетельствованием инспектором ДПС установлено состояние алкогольного опьянения у водителя Мерседеса. Он был задержан и доставлен в следственные органы ГУ МВД России.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Подозреваемому избрана мера пресечения. Проводится расследование. Согласно санкциям данной статьи УК РФ подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.