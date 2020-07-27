В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке

Накануне веечром в 17.45 у дома 1/82 на Заневском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга автомобиль «Лифан» совершил столкновение с автомашиной «Ренж Ровер». В результате ДТП никто не пострадал.

Оперативно прибывшими на место нарядами ГИБДД задержан виновник аварии – 16-летний молодой человек, управлявший «Лифаном». Помимо него в автомашине находились трое пассажиров, подростки 14 и 15 лет.

Несовершеннолетний водитель уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности.

Как выяснилось, в тот же день около четырех часов вечера в полицию Курортного района Санкт-Петербурга обратилась 34-летняя работница социального учреждения с заявлением об угоне ее автомобиля «Лифан» от дома на Комсомольской улице в городе Зеленогорске.

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Несовершеннолетние переданы родителям.