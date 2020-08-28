В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи

Накануне к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в 11.46 в торговом зале салона сотовой связи на проспекте Пятилеток неизвестный преступник, применив физическую силу в отношении работницы, открыто похитил три мобильных телефона. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

Информация о происшествии поступила всем патрульным нарядам. Уже через несколько минут – в 11.50, по сообщению работников данного магазина сотрудники ДПС у дома 1 по проспекту Пятилеток задержали 38-летнего неработающего гражданина, без определённого места жительства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.