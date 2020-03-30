В центре Петербурга раскрыли ограбление салона сотовой связи

Накануне вечером, в 16.25 к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 21-летняя девушка, работающая стажером продавца, которая сообщила о том, что несколькими минутами ранее в салон сотовой связи в доме 64 на Литейном проспекте, вошел неизвестный, который попросил ее показатель мобильные телефоны, а после того, как она открыла витрину, открыто похитил 10 мобильных телефонов и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.

Спустя несколько часов после происшествия у дома 40 по набережной реки Фонтанки оперативниками угрозыска УМВД России по Центральному району по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.