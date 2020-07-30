В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия

12 июля 2020 года в лесном массиве в районе деревне Сойкино, Ломоносовского района Ленобласти 46-летний неработающий мужчина во время прогулки с собакой в канаве обнаружил мешок с оружием и сразу же обратился в полицию.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили три автомата, револьвер, винтовку и патроны различного калибра в количестве 35 штук.

В результате проведенного исследования установлено, что оружие пригодно для стрельбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Ломоносовского района Ленобласти установлена причастность к незаконному хранению указанного арсенала 44-летнего неработающего мужчины, ранее неоднократно судимого.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются каналы и цели приобретения данного оружия.