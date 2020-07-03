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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку

В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
Лжеврачиха в белой шляпе обокрала чету пенсионеров на севере Петербурга

В минувший четверг к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, проживающая на улице Карбышева. Пенсионерка рассказала, что накануне в половине одиннадцатого утра к ней в квартиру пришла, позвонив в домофон, неизвестная женщина, которая представилась врачом из поликлиники.
Лжеврач проникла в жилище под предлогом медицинского осмотра хозяйки и ее 87-летнего мужа. Ее впустили, потому что хозяева оформляли курортную карту, и действительно ждали врача.
Воспользовавшись моментом, злоумышленница украла из серванта накопления пожилой четы в сумме 160 000 рублей.
Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения в подъезде дома. На вид воровке 40-45 лет, европейский тип лица, рост 165 см, волосы черные, прическа «каре», была одета в черное легкое пальто и белое платье в черную клетку, на голове белая шляпа.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район кража пенсионеры
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