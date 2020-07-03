В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку

В минувший четверг к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, проживающая на улице Карбышева. Пенсионерка рассказала, что накануне в половине одиннадцатого утра к ней в квартиру пришла, позвонив в домофон, неизвестная женщина, которая представилась врачом из поликлиники.

Лжеврач проникла в жилище под предлогом медицинского осмотра хозяйки и ее 87-летнего мужа. Ее впустили, потому что хозяева оформляли курортную карту, и действительно ждали врача.

Воспользовавшись моментом, злоумышленница украла из серванта накопления пожилой четы в сумме 160 000 рублей.

Полицейские просмотрели запись с камеры видеонаблюдения в подъезде дома. На вид воровке 40-45 лет, европейский тип лица, рост 165 см, волосы черные, прическа «каре», была одета в черное легкое пальто и белое платье в черную клетку, на голове белая шляпа.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).