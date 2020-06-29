Накануе к полицейским Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка, 20 февраля справившая своей 100-летиеПожилая женщина сообщила о том, что 28 июня около двух часов дня в ее квартиру на улице Бутлерова явились два недобрых молодца, которые представились электриками.
«Проверив» проводку в двухкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки, злоумышленники прихватили конверт, в котором лежали 300 000 рублей. Деньги бабушка хранила в серванте, в комнате.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Жертвой воров стала 100-летняя петербурженка, проживающая в Калининском районе.
Накануе к полицейским Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка, 20 февраля справившая своей 100-летиеПожилая женщина сообщила о том, что 28 июня около двух часов дня в ее квартиру на улице Бутлерова явились два недобрых молодца, которые представились электриками.
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