Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства РФ, сделал заявление о том, что Российская Федерация впервые за свою историю ведет борьбу в одиночку против объединенных сил Запада. По словам министра, эта ситуация является уникальной, поскольку ранее Россия не сталкивалась с таким масштабным и скоординированным противодействием со стороны западных государств.

«Питерец.ру» отмечает, что данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта в Украине и усиления санкционного давления на Россию со стороны западных стран. Лавров подчеркнул, что Россия готова к такому противостоянию и намерена отстаивать свои национальные интересы, несмотря на давление со стороны Запада.

Он также отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, но только на условиях равноправия и уважения интересов друг друга. Ситуация, по мнению министра, требует от России максимальной концентрации сил и ресурсов для защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности страны.