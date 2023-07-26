На месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса установлен памятник

В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни почтили память министра иностранных дел Российской империи Николая Карловича Гирса. На месте его захоронения был открыт памятник. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представитель МИД РФ в Санкт‑Петербурге Владимир Запевалов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а также потомок министра Михаил Гирс.

«Президент Владимир Путин назвал историческую память одной из главных ценностей нашего народа. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память выдающегося человека, министра иностранных дел Российской империи. У Николая Карловича Гирса за плечами была Россия, император, российский народ. Он беззаветно служил отечеству, понимая, насколько важно отстаивать интересы своей страны, защищать те духовные ценности, которые и мы с вами сегодня также защищаем», - отметил Александр Беглов.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении и открытии памятника. «Это великое дело – помнить тех людей, которые достойно представляли Россию и защищали ее», - подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Николай Гирс продвигал внешнюю политику, которая была открыта всем направлениям.

«То, что мы сейчас называем многовекторностью, российское государство всегда продвигало в качестве своей принципиальной позиции. Мы готовы сотрудничать со всеми на основе взаимного уважения, на основе равноправия, на основе поиска честного баланса интересов. Эту политику продвигали и Александр Михайлович Горчаков, и сменивший его Николай Карлович Гирс», - сказал глава МИД. Он напомнил, что во время пребывания Гирса на посту министра не было ни одной войны. «Тем самым он делом доказывал, что если учитывать российские интересы, то можно решать любые вопросы мирным, дипломатическим путём. Это наследие наших великих предшественников отражено в концепции внешней политики Российской Федерации. Её новая редакция была подписана и одобрена Президентом в марте этого года. Она продолжает курс, который был начертан в те годы, когда Российская Империя отстаивала свои законные интересы в мире, оставаясь открытой всем направлениям сотрудничества», - заявил Сергей Лавров.