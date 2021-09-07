Лавров о формировании личности

«Питерец.ру» сообщает, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел несколько встреч в Северной столице. На одном из таких мероприятий он пообщался с молодежью. Лавров ответил на различные вопросы.

Блогер Анастасия Петрук подняла проблему выбора профессии. По ее словам, сейчас молодежь больше ориентируется на внешнюю привлекательность. Но при выборе дела жизни главным является не это. Петрук спросила министра, как правильно сориентировать молодежь при выборе будущего.

Лавров согласился с девушкой и посоветовал объяснять эти вещи через блог. Руководитель МИДа подчеркнул, что многие сейчас предпочитают созерцать происходящее, а потом описывать это через комментарии. Возможно, это позволяет обеспечить себя. Но, по мнению Лаврова, созерцательный подход к жизни обедняет личность. Человеку нужно заниматься созидательным делом, а не созерцательным. Основы такого отношения закладываются в семье.