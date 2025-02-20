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Питерец.ру » Политика » Лавров выступил против ужесточения миграционных правил для граждан Средней Азии

Лавров выступил против ужесточения миграционных правил для граждан Средней Азии

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Глава МИД России Сергей Лавров высказался против ужесточения миграционных ограничений для граждан стран Средней Азии, подчеркивая важность их вклада в экономику

«Питерец.ру» сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою позицию против возможного ужесточения миграционных правил для граждан стран Средней Азии. Он отметил, что мигранты из этих государств играют значительную роль в экономике России, внося вклад в различные сферы, включая строительство и услуги.

Лавров подчеркнул, что миграция является важным фактором, способствующим развитию экономики, поэтому необходимо учитывать интересы как мигрантов, так и принимающей стороны. Министр добавил, что Россия должна продолжать поддерживать сотрудничество с Центральной Азией, чтобы создать условия для легальной миграции и защиты прав мигрантов. По словам Лаврова, необходимо следить за этих иностранцев, а не создавать барьеры, препятствующие их приезду в Россию. Таким образом, позиция Лаврова отражает стремление РФ к гуманной и взвешенной миграционной политике, что может способствовать укреплению связей с соседними государствами и улучшению социально-экономической ситуации в стране.

Напоминаем, что проблема нелегальной миграции является злободневной для СПб. Правоохранительные органы продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства, а также находить каналы, через которые злоумышленники фиктивно оформляют иностранцев.

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