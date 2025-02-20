«Питерец.ру» сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою позицию против возможного ужесточения миграционных правил для граждан стран Средней Азии. Он отметил, что мигранты из этих государств играют значительную роль в экономике России, внося вклад в различные сферы, включая строительство и услуги.

Лавров подчеркнул, что миграция является важным фактором, способствующим развитию экономики, поэтому необходимо учитывать интересы как мигрантов, так и принимающей стороны. Министр добавил, что Россия должна продолжать поддерживать сотрудничество с Центральной Азией, чтобы создать условия для легальной миграции и защиты прав мигрантов. По словам Лаврова, необходимо следить за этих иностранцев, а не создавать барьеры, препятствующие их приезду в Россию. Таким образом, позиция Лаврова отражает стремление РФ к гуманной и взвешенной миграционной политике, что может способствовать укреплению связей с соседними государствами и улучшению социально-экономической ситуации в стране.

Напоминаем, что проблема нелегальной миграции является злободневной для СПб. Правоохранительные органы продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства, а также находить каналы, через которые злоумышленники фиктивно оформляют иностранцев.