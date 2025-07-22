Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой

22 июля сайт Верховного Суда РФ сообщил о смерти председателя Верховного Суда Российской Федерации Ирины Подносовой. «Питерец.ру» напоминает, что Совет Федерации ФС РФ назначил Подносову на должность председателя Верховного Суда 17 апреля 2024 года (до этого Верховный Суд возглавлял Вячеслав Лебедев).

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове, закончила юридический факультет ЛГУ. Трудовой путь начинала в исполнительной власти Ленинграда, затем уехала в Саратовскую область. В 1990 году Подносова стала судьёй Лужского городского суда, а в 2017 году возглавила Ленинградский областной суд. С 2020 года Подносова занимала должность заместителя председателя Верховного Суда.

Президиум Верховного Суда возложил исполнение обязанностей председателя на Юрия Иваненко, который с лета прошлого года работал заместителем Подносовой. Родившийся 31 августа 1966 года в Омской области Иваненко в 1992 году получил диплом юридического факультета Омского университета. Свою судейскую карьеру Иваненко начал в одном из районных судов Омска, а с 2009 года Иваненко перешёл на работу в Ленинградский областной суд, став заместителем председателя. Иваненко имеет научную степень кандидата юридических наук.