ента новостей

15:05
Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой
11:14
На Елагином острове конфликт зрителей на фестивале уличных театров закончился стрельбой
11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево
11:03
В Петербурге поймали поджигателя двух квартир на улице Петра Смородина
10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
10:55
В Петербурге поймали налетчика на магазин на Измайловском проспекте
10:52
В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе
10:49
В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»
09:49
Родители против оценок по физкультуре и музыке
09:43
Природоохранная деятельность продолжает развиваться
09:31
В Петербурге наблюдается рост зарплат
09:23
Алкоголь и комфорт горожан: проблема шаговой доступности
00:20
Чемпион России по шахматам Владислав Артемьев близок к провалу на турнире имени Карпова в Югре – 2,5 очка за 6 туров и предпоследнее место
23:53
Нулевая ничья «Оренбурга» и ЦСКА завершила 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» и ещё четыре клуба свои матчи выиграли
17:13
«Ленинградец» начал новый сезон с победы над «Аланией» со счётом 2:0
16:32
На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы
12:59
В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспортных средств
11:46
В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам
10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
10:49
На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона
10:45
В Купчино задержали подозреваемого в убийстве собственной бабушки
10:36
В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата
09:21
Сменилась наиболее популярная страна для летнего отдыха петербуржцев
09:14
Как дела с нарушениями в детских лагерях Ленобласти?
09:10
Петербург в лидерах по названиям ЖК на латинице
09:01
В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России
23:03
Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ
19:40
«Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025
19:05
Индонезийский пассажирский паром загорелся в море
16:37
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман стала победительницей женского турнира «Moscow Open – 2025», а Кирилл Шубин занял третье место в мужском
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой

Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
Ирина Подносова ушла из жизни на 72-м году жизни в Москве

22 июля сайт Верховного Суда РФ сообщил о смерти председателя Верховного Суда Российской Федерации Ирины Подносовой. «Питерец.ру» напоминает, что Совет Федерации ФС РФ назначил Подносову на должность председателя Верховного Суда 17 апреля 2024 года (до этого Верховный Суд возглавлял Вячеслав Лебедев).

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове, закончила юридический факультет ЛГУ. Трудовой путь начинала в исполнительной власти Ленинграда, затем уехала в Саратовскую область. В 1990 году Подносова стала судьёй Лужского городского суда, а в 2017 году возглавила Ленинградский областной суд. С 2020 года Подносова занимала должность заместителя председателя Верховного Суда.

Президиум Верховного Суда возложил исполнение обязанностей председателя на Юрия Иваненко, который с лета прошлого года работал заместителем Подносовой. Родившийся 31 августа 1966 года в Омской области Иваненко в 1992 году получил диплом юридического факультета Омского университета. Свою судейскую карьеру Иваненко начал в одном из районных судов Омска, а с 2009 года Иваненко перешёл на работу в Ленинградский областной суд, став заместителем председателя. Иваненко имеет научную степень кандидата юридических наук.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-01-2022, 10:43
В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину
1-08-2019, 15:13
Умерла Ольга Хохрякова, работавшая заместителем Валерия Зорькина в КС РФ
20-03-2014, 10:28
Явлинский о свободе слова
11-11-2024, 13:38
В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению
14-09-2020, 10:49
Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя Комитета по культуре
29-01-2020, 15:24
Безопасность Ленобласти под контролем

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
20-07-2025, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
20-07-2025, 12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
20-07-2025, 00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
Наверх