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Питерец.ру » События в мире » В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину

В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Пакистан впервые назначил судью Верховного суда женщину в понедельник после процесса выдвижения кандидатур

Пакистан впервые назначил судью Верховного суда женщину в понедельник после процесса выдвижения кандидатур, который оказался необычайно спорным.
Судья Айеша Малик, 55 лет, была выбрана комиссией, которая принимает решение о продвижении судей. Как это обычно бывает с судьями Верховного суда, она была приведена к присяге в прямом эфире, а ее присягу приводил председатель Верховного суда Гульзар Ахмад.
«Я поздравляю судью Айшу Малик с тем, что она стала первой женщиной-судьей Верховного суда», — написал премьер-министр Имран Хан в Twitter. «У нее есть мои молитвы и добрые пожелания».

Орган из девяти человек, подтвердивший назначение Малик, первоначально отказался от ее повышения в прошлом году, а затем проголосовал 5–4 за ее одобрение в этом году.

Некоторые группы юристов раскритиковали этот выбор, утверждая, что Малик была выбрана, несмотря на то, что она не входила в тройку самых высокопоставленных судей суда низшей инстанции, из которого она была повышена. Они призвали к объективным критериям продвижения судей.

Источник: CNN
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