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Питерец.ру » Общество » Совет Федерации одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

Совет Федерации одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает в том числе деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев крупных каналов в мессенджерах.

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает в том числе деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев крупных каналов в мессенджерах. Соответствующие изменения содержатся в законе, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки сим-карт иностранцами.

Как напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, новыми нормами дополняется закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Теперь с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. А вот состав сведений и порядок их предоставления позже установит кабмин. Пока предполагается, что пользователь с большой аудиторией в сети будет обязан сообщить в Роскомнадзор только фамилию/имя/отчество и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации. Не вижу причин, почему добросовестных владельцев крупных аккаунтов и каналов, за которыми следят пользователи, должно это пугать», - отметил депутат.

РКН будет вести перечень аккаунтов и каналов, владельцы которых передали информацию о себе. Владельцы публичных каналов, сведения о которых не включены в перечень РКН, не смогут размещать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу. Соответствующие поправки также вносятся в закон «О рекламе». Кроме того, информацию из таких публичных каналов будет запрещено репостить. А вот цитирование таких каналов запрещено не будет, подчеркнул Немкин. «Что касается цитирования информации, которую они публикуют, то такого запрета законом не предусмотрено. Речь идет прежде всего про экономическую мотивацию к повышению прозрачности деятельности распространителей контента, с которыми активно взаимодействуют наши граждане. Тем не менее, прежде чем цитировать информацию из такого канала, стоит, на самом деле, хорошо подумать – если канал скрывает свое лицо и не хочет работать открыто, действительно ли публикуемая в нем информация не фейк? Что заставляет его сохранять анонимность не только перед пользователями, но и перед регулятором? Такое поведение, как минимум, уже должно насторожить», - добавил он.

Кроме того, с января 2025 года в силу также вступит норма, согласно которой владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе. Ограничения будут сниматься сразу после выполнения требований закона.

Если автор канала живет за границей, избежать ответственности за распространяемую в сети информацию также не получится. «Регулятор будет направлять администрациям соцсетей или мессенджеров, находящихся в юрисдикции других государств, требования заблокировать продолжающие сохранять анонимность крупные каналы. Такая же процедура сегодня используется для блокировки запрещенного контента – Роскомнадзор сначала направляет требование о необходимости его удаления, а если этого не происходит, то ссылка на страницу или сайт, где размещен деструктивный контент, вносится в Единый реестр запрещенной информации. Эта мера обычно предшествует блокировке. Скорее всего, с анонимными каналами будут поступать также. Важно учитывать тот факт, что все сервисы или даже просто лица, которые сегодня работают с российскими пользователями и их деятельность таргетирована на Россию, уже по факту являются частью российского правового поля. Поэтому расположение офиса или проживание за рубежом – не аргумент. Это точно не снимает ответственности за то, как распространение того или иного контента в сети влияет на российских пользователей», - пояснил Немкин.

Владельцы мессенджеров будут также обязаны по требованию уполномоченных органов власти предоставлять сведения о пользователях мессенджером. Состав таких сведений и порядок их предоставления установит правительство РФ. Помимо этого, новые нормы также обязывают владельцев соцсетей, аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей в сутки, предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или Федеральной службы безопасности (ФСБ). Состав таких сведений и порядок их предоставления установит правительство РФ.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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