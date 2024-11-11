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Питерец.ру » Политика » В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению

В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Дмитрий Лисовец назначен советником губернатора, врио председателя Комитета по здравоохранению стал Юрий Шишкин

С 11 ноября 2024 года Дмитрий Геннадьевич Лисовец освобожден от должности председателя Комитета по здравоохранению и назначен советником губернатора. Эта должность, хоть и лишенная административной власти Комитета, предполагает оставаться в кругу влияния и продолжать оказывать консультативную поддержку в сфере здравоохранения. Выбор именно Лисовца на эту роль свидетельствует о сохраняющемся доверии губернатора к его опыту. Возможно, это решение предусматривает дальнейшее привлечение Лисовца к разработке стратегических планов развития здравоохранения города, но уже вне рамок повседневного руководства Комитетом.

Временное исполнение обязанностей председателя Комитета по здравоохранению с того же дня, 11 ноября 2024 года, возложено на Юрия Михайловича Шишкина, ранее занимавшего должность заместителя председателя. Шишкин имеет значительный опыт работы в системе здравоохранения Санкт-Петербурга. До своего назначения заместителем председателя Комитета, он руководил Городской больницей №9, одним из крупнейших медицинских учреждений города. Его опыт управления крупной больницей, знакомство с внутренней структурой Комитета и уже существующие налаженные связи внутри системы здравоохранения, делают его подходящей кандидатурой для временного руководства в этот переходный период.

Источник: Администрация Петербурга
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