Визиты Путина были частыми

«Питерец.ру» отмечает, что с 2019 года президент России Владимир Путин посещал Санкт-Петербург и Ленинградскую область довольно часто. За этот период можно отметить несколько значимых визитов главы государства в указанные регионы. Активная деятельность президента в данном направлении подчеркивает важность этих территорий для страны.

За последние годы глава государства побывал в Северной столице 29 раз и 6 раз в Ленобласти. Регулярные поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург и область способствуют укреплению региональных связей и демонстрируют приоритетность развития этих территорий на федеральном уровне. Это может включать встречи с местными властями, посещение культурных и исторических объектов, а также участие в значимых для региона мероприятиях.