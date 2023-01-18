Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область, где по традиции возложил цветы к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке.

На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин. Надпись на Рубежном камне гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили ВЫ».

У мемориала президента России Владимира Путина встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.