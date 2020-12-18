О чем спрашивали Путина?

«Питерец.ру» отмечает, что большая пресс-конференция главы государства стала одним из важнейших событий 2020 года. Данное мероприятие продлилось 4,5 часа. За это время Владимир Путин ответил на 60 вопросов. Были затронуты темы коронавируса и проблем здравоохранения, роста цен на продукты, дистанционного обучения в школах, хамства чиновников, поправок к конституции, закрытия границ в Петербурге, выплат семьям с детьми и многие другие.

Путин заявил, что в стране было построено 40 госпиталей для лечения больных с covid-19. Что касается онлайн-обучения в школах, глава государства назвал это временной мерой. Еще президент тпообещал выплаты в размере 5000 рублей для семей с детьми до 7 лет. По мнению, Владимира Владимировича, несмотря на все сложности, 2020 год можно считать хорошим.