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Питерец.ру » Политика » О чем спрашивали Путина?

О чем спрашивали Путина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие темы были затронуты в ходе пресс-конференции Путина?

«Питерец.ру» отмечает, что большая пресс-конференция главы государства стала одним из важнейших событий 2020 года. Данное мероприятие продлилось 4,5 часа. За это время Владимир Путин ответил на 60 вопросов. Были затронуты темы коронавируса и проблем здравоохранения, роста цен на продукты, дистанционного обучения в школах, хамства чиновников, поправок к конституции, закрытия границ в Петербурге, выплат семьям с детьми и многие другие.

Путин заявил, что в стране было построено 40 госпиталей для лечения больных с covid-19. Что касается онлайн-обучения в школах, глава государства назвал это временной мерой. Еще президент тпообещал выплаты в размере 5000 рублей для семей с детьми до 7 лет. По мнению, Владимира Владимировича, несмотря на все сложности, 2020 год можно считать хорошим.

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