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Питерец.ру » Политика » Путин приедет на ПМЭФ?

Путин приедет на ПМЭФ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
russian.rt.com
Путин может приехать на экономический форум в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин может принять личное участие в ПМЭФ-2021. По крайней мере, такая возможность рассматривается. Если эпидемическая обстановка будет нормальной, президент РФ побывает на некоторых мероприятиях в рамках данного форума.

Напоминаем, что ПМЭФ-21 состоится в июне. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако на этот раз форум должен состояться. Трудно представить, что ПМЭФ может пройти без президента Путина. Глава российского государства всегда принимал в нем участие.

Так что представить данное мероприятие без Путина довольно сложно. Но пока не ясно, в каком именно формате президент примет участие в петербургском форуме. Это может быть очный режим или онлайн.

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