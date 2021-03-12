Путин приедет на ПМЭФ?

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин может принять личное участие в ПМЭФ-2021. По крайней мере, такая возможность рассматривается. Если эпидемическая обстановка будет нормальной, президент РФ побывает на некоторых мероприятиях в рамках данного форума.

Напоминаем, что ПМЭФ-21 состоится в июне. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако на этот раз форум должен состояться. Трудно представить, что ПМЭФ может пройти без президента Путина. Глава российского государства всегда принимал в нем участие.

Так что представить данное мероприятие без Путина довольно сложно. Но пока не ясно, в каком именно формате президент примет участие в петербургском форуме. Это может быть очный режим или онлайн.